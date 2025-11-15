オリックスからドラフト3位指名された健大高崎・佐藤が高崎市内で交渉し、契約金5000万円、年俸500万円で仮契約を結んだ。高2夏の肘の手術を乗り越え、復活した左腕。「宮城投手に投球や私生活のことなど、いろいろ聞いてみたいです。宮城投手のようにチームを勝たせられるような投手になれるように頑張ります」と先輩をお手本に出世ロードを切り開く。