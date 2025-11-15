広島の高が、今秋最後の実戦登板で名誉挽回を誓った。きょう15日のロッテとの練習試合に先発予定。前回10日の侍ジャパンとの練習試合では2番手で2本塁打を浴び、3回5安打6失点（自責2）と炎上しており、「課題が出た。今回はそれを解消したという投球を見せたい」と意気込んだ。今季3勝（2敗）を挙げ、飛躍が期待される大卒2年目左腕。「フェニックス（・リーグ）から直球でファウルが取れていない。悪いイメージのまま終わり