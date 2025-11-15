中日が、楽天を戦力外となった阿部寿樹内野手（35）を獲得することが14日、決まった。球団の正式オファーに、前向きな姿勢を示しているという。一関一（岩手）から明大、Hondaを経て15年ドラフト5位で中日に入団し、22年オフに涌井とのトレードで楽天に移籍。今季は43試合で打率・219、3本塁打、8打点にとどまった。トレードマークのひげから「マスター」の愛称で親しまれた阿部が、来季4年ぶりに古巣復帰する。