楽天からドラフト1位された最速156キロ右腕の花園大・藤原が京都市内で入団交渉し、契約金1億円、年俸1600万円で合意した（金額は推定）。同大からは初のプロ野球選手の誕生。契約金から寄付して練習環境の整備に役立てる計画を明かし、「花園といったらラグビーや京都ではなく、大阪と言われることが多い。“花園といえば京都の野球の強いところ”と言っていただけるように頑張っていきたい」と腕をぶした。