記念式典で歌声を披露するドー・ファン・ザ・ハンさん＝14日、ベトナムの首都ハノイ（共同）【ハノイ共同】日本とベトナムの友好促進に向け交流の歴史を伝えるミュージカル「アニオー姫」の制作を発表する記念式典が14日夜、ベトナムの首都ハノイの日本大使公邸で開かれた。史実を基に「広南（現ベトナム中部）」の王女と長崎商人の恋愛劇を描いた。大山大輔総監督は深い交流をしてきた両国関係を「代表する物語だ」と訴えた。