聴覚障害のある人たちの国際競技大会「デフリンピック」が、きょうから始まります。きのう、秋篠宮家の佳子さまが日本選手団の結団式に出席しました。東京・渋谷区できのう夜、デフリンピックの日本選手団の結団式が行われ、佳子さまが手話でエールを送られました。佳子さまの手話「皆様がこれまでの努力の成果を存分に発揮できるよう応援しております」結団式には日本選手団などおよそ250人が参加し、“目で見える応援”として「