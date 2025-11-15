スーパーでのコメの平均価格が5キロ4316円と、半年ぶりに最高値を更新しました。農林水産省によりますと、今月9日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週から81円上がって4316円となりました。2週連続の値上がりで、今年5月中旬に記録した4285円を上回り、半年ぶりに最高値を更新しました。今年とれた新米の価格が高止まりしていることが要因です。ただ、今年のコメの収穫量が高い水準である