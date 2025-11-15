野球日本代表「侍ジャパン」に初選出されたソフトバンクの野村勇内野手（28）が、15日の韓国との強化試合（東京ドーム）に「2番三塁」で先発出場する。「（試合の）頭から出られるのはすごくうれしい。どこでも食らいつきたい」。14日の前日練習では東京ドーム左翼席上部の看板を直撃する特大の打球を放った。初選出の日本代表では守備でも存在感を高めている。今季はチームで捕手を除く内野の全ポジションを守った。主に二