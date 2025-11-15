プレミアリーグの名門トッテナムは、レアル・ソシエダから久保建英を引き抜くために本腰を入れると報じられた。もしも実現すれば、同じアジア出身のレジェンドとの比較は避けられないだろう。スペインでの報道によると、トッテナムは久保を獲得すべく、5270万ポンド（約107億円）という契約解除金を満額用意しているという。これを受け、トッテナム専門メディア『To The Lane And Back』は11月12日、「トッテナムはこの夏、