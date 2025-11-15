森保一監督が率いる日本代表は11月14日、キリンチャレンジカップでガーナ代表と豊田スタジアムで対戦。２−０の勝利を飾った。序盤からゲームの主導権を握った日本は16分に先制。カウンターから佐野海舟パスを受けた南野拓実が右足でゴールを決めた。さらに後半に入って60分には、ボックス内右から堂安律が左足のシュートを突き刺して追加点を奪った。この結果を受けてガーナメディア『3News』は、「２失点を喫し、攻撃でも