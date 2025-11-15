相模原市役所（資料写真）相模原市は１４日、旧東清掃事業所（同市南区古淵）の解体工事現場の地中構造物から油混じりの水が見つかり、調査の結果、ポリ塩化ビフェニール（ＰＣＢ）の含有が確認されたと発表した。現場は市が中学校給食の全員喫食に向けて新設する南部学校給食センターの建設予定地。７月にも焼却灰が発見されており、当初２０２６年１２月を予定していた全員喫食の開始時期はさらに不透明となった。