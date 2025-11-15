NY金先物12月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4094.20（-100.30-2.39%） 金１２月限は続落。来月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に向けて、米カンザスシティー連銀のシュミッド総裁が追加利下げに引き続き慎重な態度を示したことが重しとなった。追加利下げは労働市場を支える効果よりも、高インフレを定着させるリスクの方が大きいとの認識を示している。同総裁は「関税は価格上昇の一因となっている可能性はある