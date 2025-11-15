NY株式14日（NY時間15:18）（日本時間05:18） ダウ平均47212.61（-244.61-0.52%） ナスダック22955.81（+85.45+0.37%） CME日経平均先物50560（大証終比：+230+0.45%） 欧州株式14日終値 英FT100 9698.37（-109.31-1.11%） 独DAX 23876.55（-165.07-0.69%） 仏CAC40 8170.09（-62.40-0.76%） 米国債利回り 2年債 3.614（+0.023） 10年債 4.148（+0.029） 30年債 4.745