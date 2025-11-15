NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.09（+1.40+2.39%） ニューヨーク原油の当限は続伸。ウクライナ軍の攻撃によって、ロシア黒海沿岸の主要輸出港ノボロシースクからの石油輸出が停止した。ロシアの石油パイプライン運営会社トランスネフチはノボロシースクへの供給を中止した。ノボロシースクからは日量２００万バレル規模が輸出されており、需給バランスに与える影響は大きい。