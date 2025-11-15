愛媛県産の高級かんきつ「紅まどんな」愛媛県が誇る高級かんきつ「紅まどんな」の販売が15日、解禁された。糖度が高く、ゼリーのようなとろける口当たりが魅力で、お歳暮などの贈答用としても人気だ。JAえひめ中央の担当者は「非常に出来が良い。ご期待いただければ」と話している。紅まどんなは、県が開発した品種「愛媛果試第28号」のうち、糖度が10.5度以上、酸が1.2％未満など厳しい条件をクリアしたもの。外観や形などの