横田めぐみさんが北朝鮮に連れ去られて、きょう（15日）で48年を迎えます。高市総理は“金正恩総書記と正面から向き合い、具体的な成果に結び付けたい”と決意を語りました。高市総理「日朝の新たな実りある関係に向けて、金総書記と首脳同士で正面から向き合い、様々な状況に応じ果敢に行動することで、具体的な成果に結び付けていきたい」横田めぐみさんが連れ去られて、きょうで48年を迎えますが、高市総理は「5人の拉致被害者