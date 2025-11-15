楽天は14日、今季ロッキーズなどでプレーしたロアンシー・コントレラス投手（26）の獲得を発表した。ドミニカ共和国出身の右腕でメジャー通算10勝。球団を通じて「チャンピオンになれるよう、自分にできる全てを尽くして頑張ります」と意気込んだ。石井一久GMは「長いイニングが投げられる。先発として期待している」と補強課題だった先発での起用を示唆した。