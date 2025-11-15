◇第76回紅白歌合戦出場歌手発表（2025年11月14日）発表された39組は、2部制になった1989年以降で最少。紅組に比べ白組は3組少ない。制作統括の篠原氏は「合戦形式につじつまが合うようにしたい」と出場歌手を追加する意向を明かした。最重要課題は平均世帯視聴率の低下傾向からの脱却だ。10〜20代に向けた番組作りをした時期もあったが歯止めは利かなかった。一方で、最近の視聴率を押し上げてきたのは、40代以上が熱烈に