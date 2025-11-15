◇第76回紅白歌合戦出場歌手発表（2025年11月14日）昨年まで10年連続で出場していた星野源（44）と山内惠介（42）が選出されなかった。一昨年と昨年の2年連続、通算9回の出場歴がある椎名林檎（46）も選外となった。制作サイドは昨年の出場者から紅組が10組、白組が11組を入れ替え、新陳代謝を図った形だ。