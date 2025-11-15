15日の「第60回デイリー杯2歳S」は少数精鋭の組み合わせ。出世レースとして注目される一戦だ。名門・友道厩舎が送り出すアドマイヤクワッズの連勝に期待したい。東京マイルのデビュー戦は中団からメンバー最速の上がり3F33秒3でズバッと差し切った。スピードに乗ってからのフォームが雄大で素質を感じさせる。中3週となるこの中間も順調に乗り込み、1回使って上昇ムードが漂う。コースは右回りに替わるが前走の脚を見ると外