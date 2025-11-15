台湾代表正捕手で前米独立・サザンメリーランドの林家正（リン・チャージェン）が4日間のDeNA入団テストを2軍練習施設「DOCK」で終え、「素晴らしい時間を過ごせた。ベイスターズからオファーがあれば挑戦したい」と熱望した。相川新監督は「凄く体が素晴らしいし、無駄のない動きをする。アメリカでプレーしているだけある」と評価。合否は保留とした。