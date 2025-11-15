ロッテの高卒3年目左腕・吉川がサブロー新監督の就任後初の対外試合で先発に指名された。1日の紅白戦で3回を完全に抑え、15日の広島との練習試合（都城）に抜てき。「ここまでいい感じで来ています」と秋季キャンプを振り返り、「持ち味はストレート。今のストレートの状態を実戦の中で見ることができれば」とテーマを掲げた。