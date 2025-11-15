ヤクルトからドラフト2位で指名された城西大・松川が契約金7000万円、年俸1200万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。背番号39。50メートル走5秒88を誇る快足内野手ながら高校時代まで「（50メートル走）6秒8ぐらいだった」という。高3で59キロだった体重を“食トレ”で増量し、筋力もアップしてスプリンターとしての才能が開花した。ヤクルト・山田、ソフトバンク・周東らの動画を参考に走塁技術の向上に取り組み「プロの舞