巨人からドラフト3位で指名された亜大・山城が都内のホテルで契約金6000万円、年俸1000万円（金額は推定）で仮契約した。背番号36に決まり「自分色に染めていきたい」と目を輝かせた。目標は同じ左腕で興南（沖縄）時代の2学年先輩でもあるオリックス・宮城。日の丸も背負った先輩に追いつくため「真っすぐの強さやプレースタイルが格好良くて尊敬しています。自分もそういう実力をつけたい」と力を込めた。