◇第76回紅白歌合戦出場歌手発表（2025年11月14日）リストに嵐の名前はなかった。活動休止直前の2020年まで12年連続12回出場。来春ごろに活動を終了するため、今年が最後の出場機会となる。制作統括の篠原伸介氏は「期待値の高い、出演していただきたいという声があるアーティストは引き続き交渉させていただく」と今後も出演交渉を継続すると明言した。King＆Princeは3年ぶり6度目の出場が決定した。STARTOENTERTAINM