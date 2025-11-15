自動車関連税制の見直しなどを呼びかける関係者ら＝１２日、ＪＲ東神奈川駅前自動車関連税制の改正などを求める街頭キャンペーンが１２日、横浜市神奈川区のＪＲ東神奈川駅前で行われた。日本自動車連盟（ＪＡＦ）神奈川支部や県自動車販売店協会など８団体が主催し、県内の関係団体も協力した。自動車関連税制には、自動車の保有や購入にかかる「自動車税」や「自動車重量税」があり、ガソリン販売時にはガソリン税や消費税が