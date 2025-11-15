「ダイエットしても、太ももだけが痩せない…」そんな悩みを抱える人は多いはず。特に下半身は脂肪が落ちにくく、年齢とともにたるみやすい部位です。そこで今回は、太ももからお尻、内ももまでしっかり刺激できる簡単エクササイズ【ワイドスクワット】を紹介。続けることで下半身がみるみる引き締まっていくのを実感できます。🌼脚のラインがみるみる変わる！１日左右10回でOK【下半身太りの撃退に効く】簡単エクササイズ