お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコが「おニューの水着」姿を披露した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し「おニューの水着で好きすぎて滅！踊ってみました」。５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」の楽曲「好きすぎて滅！」をノリノリで踊ってみせた。「＃好きすぎて滅＃Ｍ！ＬＫ＃川村エミコ＃おかっぱちゃんねる」のハッシュタグをつけて、ショート動画をアップ。フリルがあしらわれたボタニカル柄の水着