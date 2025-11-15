巨人から育成１位指名されたＢＣ神奈川・冨重英二郎投手（２４）が１４日、都内で「ルートインＢＣリーグアワード」に出席。最優秀防御率のタイトルを獲得して同球団から初のＮＰＢ入りを果たした左腕は「本当に充実した１年を過ごすことができた。まずは育成を脱却し、支配下登録を目指して頑張ります」とステージ上で目標を語った。最速１５１キロでスライダー、ツーシームのキレが武器。肉体強化に着手しており「ＮＰＢでの