朝日杯FSの前哨戦となる「デイリー杯2歳S」は、2戦2勝キャンディードの1強と思いきや、AIの決断はNO。1戦1勝のグッドピースを77点で指数トップに抜てきした。その初戦は好位4番手で折り合い、上がり最速3F33秒2の脚で抜け出し2馬身半差の完勝。2着馬は次走であっさり勝ち上がっており、レース内容、レベル共に文句なしのジャッジ。2点差でキャンディード。中京2歳SのレコードVは素直に評価。千六経験がない分だけ割り引いた。買