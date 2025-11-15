阪神で行われた20〜22年も含め、過去10年で傾向を探る。☆前走新馬戦【4・3・2・14】が良績。重賞組は【1・2・1・14】と結果が出ていない。☆前走距離1600メートル組【6・6・2・22】が断然主役。1400メートル組は【2・2・2・16】、1800メートル組は【2・1・3・12】。1200メートル組【0・1・1・10】は狙いづらい。☆人気1番人気は【5・2・1・2】、2番人気は【2・2・1・5】、3番人気は【2・1・1・6】と上位人気が強い