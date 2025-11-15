過去10年で傾向を探る。☆前走距離距離延長組が5勝。特に1400メートル組が4勝と好成績を挙げている。今回と同じ1600メートル組は3勝。距離短縮組は2勝と一枚落ちる。☆前走着順1着は【5・2・2・28】、2着は【1・1・2・12】、3着は【3・3・1・11】と前走好走馬を素直に信頼していい。5着以下の連対はわずか3度。☆人気1番人気【2・1・1・6】、2番人気【3・2・1・4】、3番人気【2・0・0・8】。上位人気の信頼度はまず