◇第76回紅白歌合戦出場歌手発表（2025年11月14日）大トリ候補には紅組歴代最多出場記録を更新中の石川さゆり（67）が浮上している。出場48回は森進一（77）に並ぶ歴代3位タイ。実現すれば1989年以来2回目となる。白組のトリは、昨年まで5年連続で務めた福山雅治（56）が有力だ。