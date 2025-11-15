過去10年で傾向を探る。☆ステップ馬券に絡んだ30頭中28頭は重賞組。条件戦【0・0・0・20】やオープン特別組【0・1・1・20】は厳しい。☆前走着順1着は【2・2・2・35】、2着は【2・2・1・17】、3着は【3・1・4・17】と前走好走馬を素直に信頼していい。10着以下の連対はわずか1度。☆馬齢4歳【6・5・5・48】が勝率、連対率、複勝率全てでトップ。次いで3歳【2・2・3・22】の数字がいい。5歳【2・3・1・57】はやや分