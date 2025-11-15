「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、立命大４−０東農大北海道オホーツク」（１４日、神宮球場）開幕して１回戦が行われ、阪神育成ドラフト１位の神宮僚介投手（４年・桐生第一）を擁する東農大北海道オホーツクを４−０で破った立命大は、２０１５年以来１０年ぶりに初戦を突破した。仏教大は８−０で日本文理大に七回コールド勝ち。高校の部は山梨学院、英明が勝ち上がった。浮足立った立ち上がりと、中盤に踏ん張れず