◇第76回紅白歌合戦出場歌手発表（2025年11月14日）今年の紅白初出場は10組で、そのうち8組は紅組となった。注目はちゃんみな（27）と女性7人組「HANA」の“師弟”コンビだ。HANAは今年1月にちゃんみながプロデュースするオーディション番組を経て結成。4月発表のデビュー曲「ROSE」が3カ月でサブスクリプション（定額聴き放題）1億回再生を突破しヒットした。ともに初出場を果たすことに、ちゃんみなは「本当に幸せ。頑