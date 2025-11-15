秋華賞3着パラディレーヌは最内1番。金曜朝は坂路で調整した。千田師は枠順決定後に「真ん中ぐらいが良かったけどね。それでも前向きに考えてコースロスなく回ってくれば。鞍上の（岩田）望来に任せます」とコメントした。あとは「ゲート中で、おとなしくしていても出ない時があるので」とスタートが決まるかどうかが焦点だ。