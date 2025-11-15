栗東滞在中の昨年桜花賞馬ステレンボッシュは1枠2番に決まった。国枝師はVサインをつくりながら「ラッキー2。良いんじゃない」と笑顔。今年は13、8、15着と不振にあえいでいるだけに「どんな競馬になるか分からない。あとはルメさん（ルメール）に判断してもらう」と、先週リーディング首位に躍り出た名手の手腕に期待した。