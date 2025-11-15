10月のブラジル戦（３−２）に続き、11月14日のガーナ戦（２−０）にも勝利。日本の連勝に貢献したひとりが、CBの鈴木淳之介だ。ガーナ戦に３バックの左で先発出場した鈴木は、後半途中から左ウイングバックを担当。どちらのポジションでも相手のフィジカルに屈せず、冷静に対応した彼に「ブラジルと比べて、ガーナのプレー強度はどうでしたか？」と尋ねると、“リアルな実感”として以下の答が返ってきた。 「そもそも特