歌舞伎俳優の中村獅童（53）が14日、都内で「十二月大歌舞伎」（12月4〜26日、歌舞伎座）の第一部「超歌舞伎PoweredbyIOWN『世界花結詞』」の取材会を行った。最新テクノロジーと歌舞伎を融合しバーチャルシンガーの初音ミクも出演。誕生から10周年を迎え「応援してくださった皆さまのおかげ」と感謝した。長男の陽喜（7）と次男の夏幹（5）も出演。「今からとても張り切っています」と父の顔を見せた。