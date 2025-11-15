昨年4着馬シンリョクカは2枠3番。竹内師は「極端な外枠の時は結果が出ていないので、内枠は良い。昨年は勝負どころで内に押し込められたので、そうならないようにレースを運びたい」と語った。金曜は角馬場で体をほぐした後、ダートコースを1周半。同師は「最後までしっかり攻め切れたので、何も不安はない」と胸を張った。