俳優の堺雅人（52）と女優の井川遥（49）が14日、都内で映画「平場の月」（監督土井裕泰）の初日舞台あいさつに登壇した。中学生の初恋を50歳を過ぎてから実らせるラブストーリー。自転車で2人乗りをするシーンがあり、堺は「ヒャッホーイって感じでやっていました。無邪気な井川さんの姿を見ていると楽しかった」と独特の表現を交え述懐。井川も「私がちょっと意地悪して、途中でひょいと飛び降りたりしていましたね」と話