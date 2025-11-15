アイルランドT3着のカナテープは2枠4番に入った。堀師は「（前走後は）美浦へ戻って体はすぐに回復。カイ食いのいい方ではないが、体を維持しながら来られている」と好調持続をアピール。初の2200メートル克服が鍵だが「折り合いに不安がないので、距離はこなしてくれそうだし、相手関係からは通用してもいい」と手応え十分だ。