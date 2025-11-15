第98回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補校として各都府県高野連から推薦され45校が14日、出そろった。全国9地区の候補校は来月12日に発表。来年1月30日に開かれる選考委員会で21世紀枠として出場する2校が決まる。