ＤｅＮＡ秋季練習にテスト生として参加した台湾代表捕手のライル・リン（林家正）が１４日、４日間のテストを終え「オファーがあればぜひ挑戦したい」と日本球界でのプレーに意欲を見せた。合否は後日決定する見通し。昨年の国際大会「プレミア１２」の決勝で巨人・戸郷からＶ弾を放ち、今季はアスレチックス傘下マイナーを経て米独立リーグでプレー。相川監督は「まず体が素晴らしい。バッティングも力強く無駄がない」と話し