◇明治神宮大会第1日・高校の部1回戦山梨学院6―3帝京（2025年11月14日神宮）山梨学院が逆転で帝京を下し、準々決勝に駒を進めた。最速152キロ右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（2年）は「3番・三塁」で出場し、打っては2安打1打点、投げては救援で1回1/3を2安打無失点と投打で奮闘した。「1勝できてチームとしても良かった。次も勝てるように準備をして少しでも長くできれば」と語った。