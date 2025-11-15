俳優の舘ひろし（75）が14日、都内で主演映画「港のひかり」（監督藤井道人）の初日舞台あいさつを共演の眞栄田郷敦（25）、尾上眞秀（13）とともに行った。「俳優人生50年の集大成」と位置付ける、渾身（こんしん）の一作。公式SNSには「舘さんの姿が、渡哲也さんと重なった」という感想も届いた。舘は照れながらも、「四十数年ずっと一緒でいつも見ていましたから、ちょっとしたたたずまいや雰囲気などが似てくるんでしょ