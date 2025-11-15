ヤクルトからドラフト２位指名を受けた松川玲央内野手（２１）＝城西大＝が１４日、埼玉県川越市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金７０００万円、年俸１２００万円で仮契約した。背番号は「３９」に決定。通算２３０盗塁のソフトバンク・周東超えを誓った。（金額は推定）５０メートル走５秒８８の快足が最大の武器である遊撃手。「走攻守、全てで自分の足は発揮できると思っている」。これまでに周東らプロ野球選手の走塁の