アイルランドT12着から反撃を期すサフィラは5番に決まった。池添師は「いいところです」と第一声。「内めで良かったです。（奇数枠でも駐立は）おとなしいですしね」と歓迎した。「スタートは上手ですが、前を壁にしたいのでトップスタートを切り過ぎないように。じっとしていれば、そう掛かる馬じゃないので」とイメージした。