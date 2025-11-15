ロッテは１４日、前ソフトバンクの１５２キロ左腕・宮崎颯投手（２５）を支配下で、前楽天の山崎剛内野手（２９）を育成で獲得したと発表した。宮崎は２２年育成ドラフト８位でソフトバンク入り。今年７月に支配下登録となり２試合に登板。２軍では３１試合２勝３敗３セーブだった。「気持ちを前面に押し出した躍動感のあるフォームが持ち味」と話し、手薄な左のリリーフ要員として期待がかかる。今季は１軍出場がなかった山崎